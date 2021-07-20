На временного президента Мали напали с ножом, когда он молился в мечети

Об этом пишет Aljazeera .



"Злоумышленника немедленно схватила охрана. Расследование ведется ", - говорится в Twitter-аккаунте президента.



По сообщению журналиста агентства AFP, Гойта был эвакуирован с места происшествия. Он добавил, что видел кровь на месте происшествия, хотя не было ясно, кто был ранен.



Позже чиновник из администрации президента Мали заявил AFP, что Гойта был "в целости и неприкосновенности".



Президента доставили в военный городок Кати за пределами Бамако, "где усиленная безопасность", заявил чиновник.



Два военных источника также сообщили агентству Reuters, что Гойта не пострадал после нападения.

Напомним, Ассими Гойта пришел к власти в Мали в конце мая этого года после второго за 9 месяцев военного переворота в стране