Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

В Ровеньках Луганской области зафиксированы случаи массового сожжения украинской литературы: книги изымают из библиотек, в частности школьных, и сжигают в местных котельных.

"Заметим, что практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу", и в перечень такой литературы попадают все украинские книги", - подтвердили в ЦНС.