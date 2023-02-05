На временно захваченных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных, - ЦНС
Россияне на временно оккупированных территориях изымают украинские книги из фондов публичных и школьных библиотек: позже их сжигают в котельных
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).
В Ровеньках Луганской области зафиксированы случаи массового сожжения украинской литературы: книги изымают из библиотек, в частности школьных, и сжигают в местных котельных.
"Заметим, что практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу", и в перечень такой литературы попадают все украинские книги", - подтвердили в ЦНС.
- На временно оккупированных территориях российский враг вывозит украинских старшеклассников в РФ , чтобы сдавали школьные экзамены на территории России.
- Также российские оккупанты собираются отправить украинских детей, проживающих на временно оккупированной территории Луганщины, в Карелию.
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