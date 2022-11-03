Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"В оккупированных районах Херсонской области рашисты объявили о проведении "ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии". Если собственники имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано" (похищено) и передано созданной оккупантами фейковой ГУП "Херсоноблэнерго", – пишет разведка.

Сообщается, что после этого солнечные электростанции планируют вывезти в Россию.

Также мирному населению запрещают пользоваться какими-либо плавсредствами – их либо уничтожат, либо конфискуют.

Между тем российские оккупанты продолжают незаконную эвакуацию украинцев с правого берега Днепра.

"Чтобы заинтересовать людей в переезде, им предлагают получение так называемых жилищных сертификатов на приобретение жилья в России. Из интернатов Херсона вывезли детей на территорию Крыма. На сегодняшний день детей разместили на базе одной из психиатрических больниц Симферополя", - сообщает ГУР.

Известно, что заключенных Херсонской колонии перевезли в Крым.

Местных жителей принудительно выселяют из собственных квартир и домов, называя это эвакуацией, и отдают их в пользование российским военным. Такая же ситуация и с авто.

"В течение нескольких последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке. Владельцев баз отдыха заставляют принимать "переселенцев". Кроме того, российские военные осуществляют поиск свободных помещений для расселения", - доложили в разведке.