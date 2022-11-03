Во временно захваченной Херсонской области армия оккупантов планирует вывезти солнечные электростанции в Россию, - украинская разведка
На территории временно оккупированной Херсонской области рашисты планируют вывезти в Россию частные солнечные электростанции. Также захватчики запретили жителям пользоваться лодками
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"В оккупированных районах Херсонской области рашисты объявили о проведении "ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии". Если собственники имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано" (похищено) и передано созданной оккупантами фейковой ГУП "Херсоноблэнерго", – пишет разведка.
Сообщается, что после этого солнечные электростанции планируют вывезти в Россию.
Также мирному населению запрещают пользоваться какими-либо плавсредствами – их либо уничтожат, либо конфискуют.
Между тем российские оккупанты продолжают незаконную эвакуацию украинцев с правого берега Днепра.
"Чтобы заинтересовать людей в переезде, им предлагают получение так называемых жилищных сертификатов на приобретение жилья в России. Из интернатов Херсона вывезли детей на территорию Крыма. На сегодняшний день детей разместили на базе одной из психиатрических больниц Симферополя", - сообщает ГУР.
Известно, что заключенных Херсонской колонии перевезли в Крым.
Местных жителей принудительно выселяют из собственных квартир и домов, называя это эвакуацией, и отдают их в пользование российским военным. Такая же ситуация и с авто.
"В течение нескольких последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке. Владельцев баз отдыха заставляют принимать "переселенцев". Кроме того, российские военные осуществляют поиск свободных помещений для расселения", - доложили в разведке.
- Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов, обращаясь к жителям области, отметил необходимость как можно быстрее "эвакуироваться" на левый берег.
- 24 октября Кирилл Буданов выразил надежду, что Украина освободит Херсон до конца 2022 года .
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил , что ВСУ могут освободить Херсон до конца ноября.
- Оккупанты делают вид, что отступают с правобережной Херсонщины, чтобы устроить провокации и обвинить Вооруженные Силы Украины в обстрелах мирного населения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 38.62Продажа 39.58
- Актуальное
- Важное