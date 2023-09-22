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На временно оккупированных территориях заработали фейковые судебные органы, - мэр Мелитополя

22 сентября, 2023 пятница
12:46
Война с Россией

С 21 сентября 2023 года на временно захваченных территориях Украины заработали фейковые суды, которые будут выносить приговоры всем, кто не согласен с российской оккупацией

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В первые месяцы российские террористы создали на временно оккупированной территории Запорожской области силовые структуры, которые похищают, допрашивают, пытают местных жителей.

Впоследствии они начали организовывать систему колоний и тюрем, чтобы было где размещать незаконно задержанных людей.

"Со вчерашнего дня на ВОТ заработали фейковые судебные органы. "Суддов" ищут по всей эрефии и не могут набрать штат. О правосудии речи не идет, ведь главная задача вносить приговоры и отправлять в тюрьмы всех несогласных с "асвабаждением", - написал Федоров.

  • 20 сентября сопротивление рассказало, что российские захватчики обещают опекунам с временно оккупированной территории увеличены выплаты за опекунство над украинскими детьми.
Общество
Россия
оккупированные территории
окупанти
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