Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В первые месяцы российские террористы создали на временно оккупированной территории Запорожской области силовые структуры, которые похищают, допрашивают, пытают местных жителей.

Впоследствии они начали организовывать систему колоний и тюрем, чтобы было где размещать незаконно задержанных людей.

"Со вчерашнего дня на ВОТ заработали фейковые судебные органы. "Суддов" ищут по всей эрефии и не могут набрать штат. О правосудии речи не идет, ведь главная задача вносить приговоры и отправлять в тюрьмы всех несогласных с "асвабаждением", - написал Федоров.