Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне проводят пропагандистские мероприятия по вербовке подростков и уничтожению их самосознания. Так, на временно оккупированных территориях активно действует пропагандистский центр "Юг молодой" ("юг молодой"), который занимается организацией досуга для подростков, а по сути является центром вербовки", - говорят в Центре.

Скелет движения составляют "волонтеры" из РФ (активисты молодежного крыла "Единой России"), но там также есть несколько местных коллаборантов. Движение занимается организацией массовки и организует лекции среди молодежи для российских политиков, блоггеров и звезд эстрады, которых свозит на ТОТ кремль для пропаганды.

В то же время в Крыму среди учеников старших классов организовано принудительное участие школьников в патриотических училищах типа "зарница" и "орленок". По факту это милитаристическая игра, где детям промывают мозги по поводу войны в Украине.

Центр национального сопротивления призывает родителей по возможности покинуть регион вместе с детьми и не становиться ресурсом для врага. “Обеспечьте своих детей будущим. Вернемся домой после деоккупации территории", – призывают в центре.