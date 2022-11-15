На временно оккупированных территориях вербуют подростков через организацию "Юг молодой", – Центр национального сопротивления
На временно оккупированных территориях активно действует пропагандистский центр досуга для подростков "Юг молодой", который фактически является центром вербовки
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне проводят пропагандистские мероприятия по вербовке подростков и уничтожению их самосознания. Так, на временно оккупированных территориях активно действует пропагандистский центр "Юг молодой" ("юг молодой"), который занимается организацией досуга для подростков, а по сути является центром вербовки", - говорят в Центре.
Скелет движения составляют "волонтеры" из РФ (активисты молодежного крыла "Единой России"), но там также есть несколько местных коллаборантов. Движение занимается организацией массовки и организует лекции среди молодежи для российских политиков, блоггеров и звезд эстрады, которых свозит на ТОТ кремль для пропаганды.
В то же время в Крыму среди учеников старших классов организовано принудительное участие школьников в патриотических училищах типа "зарница" и "орленок". По факту это милитаристическая игра, где детям промывают мозги по поводу войны в Украине.
Центр национального сопротивления призывает родителей по возможности покинуть регион вместе с детьми и не становиться ресурсом для врага. “Обеспечьте своих детей будущим. Вернемся домой после деоккупации территории", – призывают в центре.
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