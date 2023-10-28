На временно оккупированных территориях Украины началась эпидемия COVID-19, - мэр Мелитополя Федоров

Об этом Федоров сообщил в эфире телемарафона, информацию также обнародовал в своем телеграмм-канале.

По словам Ивана Федорова, российские оккупанты устроили "российскую рулетку" в медицинской сфере.

"На временно оккупированных территориях продолжаются проблемы с медициной. Сегодня началась эпидемия коронавируса. От той вакцины, которую враг вводит жителям – последние умирают. Сегодня можем констатировать тот факт, что за последнюю неделю по меньшей мере 4 человека умерли от вакцинации", – рассказал городской голова Мелитополя. Иван Фёдоров.

Мэр Мелитополя также добавил о проблеме с врачами.

"С врачом может повезти, а может – нет: наших медиков маловато, а хлам по ерефии едет вахтовым методом деньги заработать", - говорит Федоров.