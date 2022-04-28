На временно оккупированных территориях украинских бизнесменов заставляют работать по российским правилам, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области оккупанты потребовали от местных предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Однако условием безопасной работы бизнесменов захватчики назвали отсутствие товаров из Украины. В то же время предоставляются контакты поставщиков из оккупированного Крыма.



"Оккупанты утверждают, что уже не выйдут из этого региона и продолжают подготовку к введению "рублевой зоны", – уточнили в разведке.

Кроме этого, в поселке Шевченково Харьковской области захватчики "разрешили" работу местного рынка. На его территории был вывешен российский "триколор". Жители сломали флагшток. После этого военная администрация пригрозила закрыть рынок, если подобный "инцидент" повторится.

"На оккупированных территориях захватчики стремятся полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок. В частности, срочно вводится обязательное платное лицензирование украинских бизнесменов для торговли с субъектами из РФ", – подытоживают в разведке.

Также сообщали, что в Херсонской области оккупанты пытаются привязать жителей к российскому рублю , в то же время блокируют гумпомощь, вывозят зерно и продукты питания в РФ, подвергая людей голоду.