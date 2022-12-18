Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Нас очень беспокоит новость, о которой мы неоднократно уже говорили. На временно оккупированных территориях россияне достаточно активно вакцинируют местное население своим "Спутником V". Фактически они совершают биологический терроризм против украинцев и ставят под угрозу жизнь гражданских", - рассказал Денисов.

Военнослужащий также добавил, что россияне организовали активную борьбу против украинских партизан на временно оккупированных территориях.

"Всем известно, что российская вакцина несертифицирована. Существует множество вопросов к качеству этой вакцины. Кроме того, на временно оккупированных территориях, россияне активно пытаются возродить СССР. В частности усиливают репрессии и преследуют гражданское население. Также они организовали активную борьбу против украинских партизан", - добавил он.

14 декабря во временно оккупированном Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, питавшую микрорайон Коса, где базировались мобилизованные россияне



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