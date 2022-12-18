На временно оккупированных территориях россияне вакцинируют людей "Спутником V" - боец "Легиона Свободы" Денисов
Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал, что россияне активно пытаются вакцинировать гражданское население на временно оккупированных территориях вакциной "Спутник V"
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Нас очень беспокоит новость, о которой мы неоднократно уже говорили. На временно оккупированных территориях россияне достаточно активно вакцинируют местное население своим "Спутником V". Фактически они совершают биологический терроризм против украинцев и ставят под угрозу жизнь гражданских", - рассказал Денисов.
Военнослужащий также добавил, что россияне организовали активную борьбу против украинских партизан на временно оккупированных территориях.
"Всем известно, что российская вакцина несертифицирована. Существует множество вопросов к качеству этой вакцины. Кроме того, на временно оккупированных территориях, россияне активно пытаются возродить СССР. В частности усиливают репрессии и преследуют гражданское население. Также они организовали активную борьбу против украинских партизан", - добавил он.
- 14 декабря во временно оккупированном Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, питавшую микрорайон Коса, где базировались мобилизованные россияне
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