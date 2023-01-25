На временно оккупированных территориях россияне притесняют украинцев, не получавших "паспорта", - мэр Мелитополя
Городской глава Мелитополя Федоров рассказал, что рашисты начали ограничивать украинцев, не получающих российские паспорта и оставшихся на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает мэр Иван Федоров .
Рашисты усиливают принуждение к паспортизации на временно оккупированном юге Украины.
"Захватчики начали понимать, что добровольно становиться гражданами "государства" на болотах украинцы не спешат. Решили заставить жителей ВОТ к получению гражданства через получение паспорта РФ", - пишет городской глава Мелитополя.
Сообщается, что при отсутствии российского паспорта украинцам на временно оккупированных территориях рашисты ограничивают социальные выплаты, угрожают увольнением с работы, запрещают заниматься предпринимательством и угрожают отобрать имущество.
"Раздача ничтожных бумажек с двуглавой курицей оккупантов нужна как воздух", - отмечает Федоров, ведь владельцев "паспортов" можно заставлять голосовать, мобилизовать в армию РФ, судить по своим законам и заставлять платить налоги.
Также российские захватчики подчеркивают, что "защищают" украинцев, как это было на Донбассе и в Крыму, потому что это новые россияне.
"Рашисты в очередной раз просчитались. Даже если по принуждению жители оккупированных территорий будут вынуждены получить тот никудышный аусвайс, то все равно останутся украинцами, которые ждут ВСУ и победу", - добавил городской глава Мелитополя.
- Напомним, городской глава сообщал, что захватчики так и не открыли выезд украинцам с оккупированных территорий, коридор не является доступным с 15 декабря, а депортированные из оккупации в сторону Запорожья украинцы исчезают вблизи Васильевки.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что за 11 месяцев оккупации города в плену оказались более 700 человек, некоторые из них заключены еще с февраля-марта.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе захватчики массово размещают личный состав армии РФ.
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