Об этом сообщает мэр Иван Федоров .

Рашисты усиливают принуждение к паспортизации на временно оккупированном юге Украины.

"Захватчики начали понимать, что добровольно становиться гражданами "государства" на болотах украинцы не спешат. Решили заставить жителей ВОТ к получению гражданства через получение паспорта РФ", - пишет городской глава Мелитополя.

Сообщается, что при отсутствии российского паспорта украинцам на временно оккупированных территориях рашисты ограничивают социальные выплаты, угрожают увольнением с работы, запрещают заниматься предпринимательством и угрожают отобрать имущество.

"Раздача ничтожных бумажек с двуглавой курицей оккупантов нужна как воздух", - отмечает Федоров, ведь владельцев "паспортов" можно заставлять голосовать, мобилизовать в армию РФ, судить по своим законам и заставлять платить налоги.

Также российские захватчики подчеркивают, что "защищают" украинцев, как это было на Донбассе и в Крыму, потому что это новые россияне.

"Рашисты в очередной раз просчитались. Даже если по принуждению жители оккупированных территорий будут вынуждены получить тот никудышный аусвайс, то все равно останутся украинцами, которые ждут ВСУ и победу", - добавил городской глава Мелитополя.