Об этом говорится в вечерней сводке за 11 декабря.

Отмечается, что россияне оказывают денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и насчитывают большую зарплату лояльным к российскому режиму местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти.

Также в Мелитопольском районе Запорожской области продолжается принудительная паспортизация местных. В Генштабе рассказали, что из обращения постепенно изымаются украинские гривни, население заставляют переходить на российские рубли.

9 декабря стало известно, что во временно оккупированный Мелитополь приехал племянник лидера Чечни Рамзана Кадырова, который будет присматривать за местными гауляйтерами.

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