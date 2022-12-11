На временно оккупированных территориях россияне поощряют местных к коллаборантству за 10 тыс. рублей
Генштаб сообщил, что на временно оккупированных территориях идет принудительная паспортизация местного населения и поощрение его к сотрудничеству с россиянами за выплату в размере 10 тысяч рублей
Об этом говорится в вечерней сводке за 11 декабря.
Отмечается, что россияне оказывают денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и насчитывают большую зарплату лояльным к российскому режиму местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти.
Также в Мелитопольском районе Запорожской области продолжается принудительная паспортизация местных. В Генштабе рассказали, что из обращения постепенно изымаются украинские гривни, население заставляют переходить на российские рубли.
- 9 декабря стало известно, что во временно оккупированный Мелитополь приехал племянник лидера Чечни Рамзана Кадырова, который будет присматривать за местными гауляйтерами.
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