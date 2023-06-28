На временно оккупированных территориях россияне массово задерживают детей с проукраинской позицией
Оккупанты задерживают детей, имеющих проукраинскую позицию, чтобы давить на их родителей
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что причиной задержания является фактически борьба с детьми, имеющими проукраинскую позицию. В частности, ученики в школах спорят с учителями по поводу действий РФ и постоянно посещают украинские интернет-ресурсы.
В Центре нацпротива рассказывают, что информируют российских силовиков о позиции учеников "советники директоров школ по идеологии". Такую должность в образовательных учреждениях на оккупированных территориях ввели россияне.
Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию.
"Такие цинические задержания являются одним из элементов давления на родителей, которые не хотят оформлять российский паспорт", - говорится в сообщении.
- 24 июня глава оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов заявил, будто в Бердянске были убиты два несовершеннолетних украинских партизана. Рогов утверждает, что в 19.00 24 июня ребята "открыли огонь по набережной, где находились гражданские". Одним из "виновников" он назвал несовершеннолетнего Тиграна Оганисяна. Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова заявила , что вторым погибшим партизаном является Никита Ханганов. Оба парня были 2006 года рождения. Подробнее с историей Тиграна и Никиты можно ознакомиться здесь .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное