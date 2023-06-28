Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что причиной задержания является фактически борьба с детьми, имеющими проукраинскую позицию. В частности, ученики в школах спорят с учителями по поводу действий РФ и постоянно посещают украинские интернет-ресурсы.

В Центре нацпротива рассказывают, что информируют российских силовиков о позиции учеников "советники директоров школ по идеологии". Такую должность в образовательных учреждениях на оккупированных территориях ввели россияне.

Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию.

"Такие цинические задержания являются одним из элементов давления на родителей, которые не хотят оформлять российский паспорт", - говорится в сообщении.