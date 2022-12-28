Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что во временно оккупированном Бердянске педагоги "русских школ" проверяют смартфоны детей, чтобы убедиться, не учатся ли они в украинских школах онлайн.

"Также с детьми проводят разговоры, чтобы узнать информацию. В случае выявления факта обучения родителей вызывают на профилактические беседы, где им угрожают", - сообщили в ЦНС.

В Центре добавили, что российские "школы" на временно оккупированных территориях "носят сугубо пропагандистский характер и именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в мир "русского мира".

В частности, в оккупационных заведениях "образования" проводится русификация детей, им навязывают кремлевское мировоззрение и видение истории.

Напомним, 20 ноября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в Мирненском обществе Херсонщины военные РФ врывались в дома, где живут школьники: они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн.

3 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что кафиры привезли в Мелитополь дагестанских учителей. Мотивируют работников образования повышенными зарплатами и льготами участников боевых действий. Они должны уменьшить дефицит кадров и продвигать российскую пропаганду в школах.

26 декабря ЦНС также сообщал , что кафиры планируют открыть в Бердянске педагогические вузы, где торопливо будут готовить "новых учителей" истории и русского языка для школ.

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