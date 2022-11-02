На временно оккупированных территориях Россия открывает конкурсы на должности погибших коллаборанов

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что благодаря успешному контрнаступлению украинских воинов - рашисты получили ранения.

"По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь", - добавляет Генштаб.

25 октября в Мелитополе прогремел взрыв в здании, принадлежащем Евгению Балицкому. Иван Федоров назвал событие результатом борьбы гауляйтеров за власть в городе.

Оккупанты не дают жителям оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию.

Олигархи и гауляйтеры РФ используют Мелитополь в качестве административного и логистического центра и борются за две сферы влияния в городе, рассказал мэр города Иван Федоров.

17 октября украинское войско ранило солдат РФ в Мелитополе, Воскресенце и Васильевке, всего около 100 человек, а также уничтожило вражеский склад боеприпасов в Бердянске.

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