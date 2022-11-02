На временно оккупированных территориях Россия открывает конкурсы на должности погибших коллаборанов
Российские захватчики на временно оккупированных территориях объявили конкурс на должности погибших коллаборанов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что благодаря успешному контрнаступлению украинских воинов - рашисты получили ранения.
"По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь", - добавляет Генштаб.
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