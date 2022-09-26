Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Луганской и Донецкой области де-факто обычной подготовки к отопительному сезону не происходит, все делается на эвакуацию и закупку буржуек и прочего. Это понятно и логично. Самое сложное – это Запорожская, Херсонская и Николаевская области. Мы общаемся, у нас есть контакты, мы эвакуируем муниципалитеты из этих частей областей, которые временно неконтролируемы. В той части, которая временно неконтролируема, вообще не происходит подготовка к отопительному сезону. Есть проблема и вызов, как там будет обеспечена подача тепла и газа. Вот на это я обратил бы внимание" , – сказал Александр Слобожан.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины отметил, что на временно оккупированных территориях невозможно предоставить финансовый ресурс для отопительного периода, все финансовые управления работают, однако на подконтрольной Украине территории.

"Там постоянные обстрелы, понятно, что даже доставка финансовых ресурсов и расчетов невозможна. У нас эвакуированы финансовые управления, казначейства, то есть обеспечиваются все расчеты, но здесь должен быть особый порядок и режим. В Харьковской, Сумской, Черниговской области нужны серьезные вливания или прямого финансового ресурса или помощь мобильными котельными, электрогенераторами и другим оборудованием", - добавил он.

Люди должны найти место, где они могут находиться при отсутствии тепла и света в отопительный сезон.

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