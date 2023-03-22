На временно оккупированных территориях образовался медицинский кризис, - Центр нацсопротивления
Российские террористы создали для украинцев медицинский кризис на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Все больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств. Так как приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов, то сейчас дефицит наблюдается как в больницах, так и в аптеках. Те же лекарства, которые есть на полках значительно худшего качества. При этом в большинстве больницах уже не принимают гражданских на стационарное лечение или размещают раненых оккупантов в соседних отделениях. Таким образом в регионе наблюдается настоящий медицинский кризис", - пишет ЦНС.
- Оккупанты продолжают подготовку к новой волне мобилизации во временно захваченных районах Донецкой области и создают так называемые военкоматы.
- 22 марта на временно оккупированных территориях Луганщины армия РФ объявила очередной этап масштабной военной военной подготовки в период мобилизационных учений.
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