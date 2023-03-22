На временно оккупированных территориях образовался медицинский кризис, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Все больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств. Так как приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов, то сейчас дефицит наблюдается как в больницах, так и в аптеках. Те же лекарства, которые есть на полках значительно худшего качества. При этом в большинстве больницах уже не принимают гражданских на стационарное лечение или размещают раненых оккупантов в соседних отделениях. Таким образом в регионе наблюдается настоящий медицинский кризис", - пишет ЦНС.