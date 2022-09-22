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На временно оккупированных территориях началась подготовка так называемых референдумов - Генштаб

22 сентября, 2022 четверг
20:20
война с Россией

Российские захватчики на временно оккупированных территориях пытаются получить личные данные населения под видом гуманитарной помощи и запрещают жителям уезжать из оккупации

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

"В населенных пунктах Херсонской области представители российских оккупационных властей, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых избирательных комиссий и усиление административно-полицейского оккупационного режима", - говорится в сообщении.

В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме. Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов об активном участии местных жителей в голосовании.

Генштаб сообщает, что на временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

  • 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.
  • Депутат Запорожского облсовета Лишенко сообщил, что оккупанты придумывают меры, чтобы обеспечить присутствие людей для участия в "референдуме"
  • Оккупанты планируют привлечь несовершеннолетних к участию в псевдореферендуме в Донецкой области, чтобы компенсировать недостаток желающих.

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