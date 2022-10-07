На временно оккупированных территориях движение сопротивления будет усиливаться, - ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Представитель разведки Вадим Скибицкий говорит, что партизанское движение и сопротивление на временно оккупированных территориях Украины активно работает.

"Работа заключается не только в уничтожении коллаборантов. Кстати, все списки всех коллаборантов, которые организовывали, фальсифицировали так называемый референдум, вся информация есть, в том числе благодаря нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях, и с самого первого дня эта информация поступает в онлайн-режиме.Поэтому РФ пытается не просто держать линию фронта, а активно применять росгвардию, подразделения ФСБ для того, чтобы усилить и установить полный контроль над этими территориями, но движение сопротивления есть, оно действует.Ежедневно можно видеть его результаты, и патриоты свои задачи выполняют", – рассказал Скибицкий.

В частности, сейчас наблюдается динамика движения в Крыму, на Херсонщине и в Запорожской области. Действия украинского сопротивления регулируются и согласовываются.

"Есть закон Украины о сопротивлении, там сказано, что, где, как нужно делать, кто руководит, кто координирует эти вопросы. Соответственно, есть и успех: мы реально понимаем, как организовать, как поддержать, как скоординировать все наши усилия, и через то партизанское движение есть и будет только усиливаться", – добавил представитель ГУР.