Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Зафиксировано, что работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия ДНР "Вода Донбасса"" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотвода", - говорится в сообщении.

"Как сообщает наше подполье, причина состоит в том, что оккупационная администрация ТОТ Донетчины банально разворовала средства, выделенные на ремонт инфраструктуры", - добавили в ЦНС.

Также есть проблема с подвозом питьевой воды населению оккупированных городов.