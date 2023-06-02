На временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой воды: причины
На временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой и технической воды. Россияне разворовали деньги на ремонт инфраструктуры
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Зафиксировано, что работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия ДНР "Вода Донбасса"" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотвода", - говорится в сообщении.
"Как сообщает наше подполье, причина состоит в том, что оккупационная администрация ТОТ Донетчины банально разворовала средства, выделенные на ремонт инфраструктуры", - добавили в ЦНС.
Также есть проблема с подвозом питьевой воды населению оккупированных городов.
- Ранее сообщалось о дефиците лекарства во временно оккупированном Крыму.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.94
Покупка 36.94Продажа 37.51
-
EUR
Покупка 39.83Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное