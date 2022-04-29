На временно оккупированных территориях Донбасса студентов заставляют сдавать кровь для раненых оккупантов, – Денисова

Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет, Луганский аграрный университет Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел", – говорится в сообщении.



Денисов подчеркивает, что такие действия России нарушают статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека в Украине.

Денисова также сообщала, что госдума РФ предлагает заставить военнопленных украинцев сдавать кровь для раненых кафиров, как это делали нацисты в концлагерях во время Второй мировой войны.