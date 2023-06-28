На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины возник дефицит топлива
Россияне обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. В частности там возник дефицит топлива и не хватает рабочих рук
Об этом сообщил Центр нацсопротивления.
Худшая ситуация с топливом сложилась в Мариуполе и Довжанске.
"Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей", - рассказали в ЦНС.
"В целом ситуация на ВОТ Донбасса критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%", - добавили там.
- Ранее в этом месяце стало известно о задержках зарплат на временно оккупированном Донбассе. Водители горводоканала оккупационной администрации в Мариуполе объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев.
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