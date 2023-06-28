Об этом сообщил Центр нацсопротивления.

Худшая ситуация с топливом сложилась в Мариуполе и Довжанске.

"Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей", - рассказали в ЦНС.

"В целом ситуация на ВОТ Донбасса критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%", - добавили там.