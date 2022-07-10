Об этом сообщает проукраинский телеграмм-канал "Типичный Донецк" и в твиттере Алчевск UA .

На Донбассе ночью слышны взрывы в нескольких временно оккупированных городах. Вероятно, горят склады боеприпасов и шахта в Донецке. В сети сообщают о детонации припасов и видят "фейерверки".

В Шахтерске из-за пожаров и взрывов даже объявили эвакуацию, пока только в черте города.

В оккупированном еще в 2014 году Алчевске сообщают о 26 взрывах: "Насчитали уже не менее 26 прилетов. Прилетает на заброшенный пивзавод. Сейчас детонирует гуманитарный кефир и сосиски "филейные".

Кроме того, неспокойная ночь была в Торезе, Харцызске, Кировском, Иловайске, Торезе и Калининском районе Донецка.

"У России есть только один выход - сделать "жест доброй воли" и уйти из Донецка и Луганска, а потом, может, и за столом говорить, как выйти из Крыма целиком", - комментируют видео.

В ночь с 9 на 10 июля во временно оккупированном Алчевске в Луганской области раздались взрывы.

За день, 9 июля, украинские защитники уничтожили 3 склада с боеприпасами на временно оккупированных территориях.

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