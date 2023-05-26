На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли с обысками представители ФСБ: что ищут
На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли с обысками представители ФСБ России. Они проверяют частные дома
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Особое внимание оккупанты уделяют проверке личных документов. В случае отсутствия российского паспорта они угрожают арестом и проводят более тщательные обыски, чтобы найти доказательства сотрудничества с украинскими партизанами", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что оккупанты угрожают лишать родительских прав украинцев , чьи дети не оформят паспорта РФ.
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