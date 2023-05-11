Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Согласно сообщению, оккупанты не в состоянии самостоятельно подавить проукраинские настроения большинства населения ТОТ юга Украины, поэтому им приходится усиливать полицейский режим на этих территориях.

"Кремль не способен найти необходимое количество коллаборантов в "оккупационную полицию", но страх перед партизанским движением заставляет присылать больше силовиков из России", – пояснили в ЦНС.

По данным Центра, маневренные группы из состава подразделений специального назначения федеральной службы войск национальной гвардии РФ должны осуществлять онтроль определенной территории, противодействовать разведгруппам ВСУ и представителям движения сопротивления, взаимодействовать с подразделениями армии РФ и органами оккупационной администрации.

Также их обязали производить сбор оперативной информации на местах для дальнейшего анализа.