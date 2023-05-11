На временно оккупированные территории юга Украины зашли росгвардейцы: будут бороться с партизанами
Захватчики создали маневренные группы росгвардии, чтобы бороться с нарастающим партизанским движением на временно оккупированных территориях юга Украины
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Согласно сообщению, оккупанты не в состоянии самостоятельно подавить проукраинские настроения большинства населения ТОТ юга Украины, поэтому им приходится усиливать полицейский режим на этих территориях.
"Кремль не способен найти необходимое количество коллаборантов в "оккупационную полицию", но страх перед партизанским движением заставляет присылать больше силовиков из России", – пояснили в ЦНС.
По данным Центра, маневренные группы из состава подразделений специального назначения федеральной службы войск национальной гвардии РФ должны осуществлять онтроль определенной территории, противодействовать разведгруппам ВСУ и представителям движения сопротивления, взаимодействовать с подразделениями армии РФ и органами оккупационной администрации.
Также их обязали производить сбор оперативной информации на местах для дальнейшего анализа.
- РФ прекратила финансирование оккупационной администрации в Запорожье.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.9
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное