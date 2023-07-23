Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Отсутствует интернет и мобильная сеть на временно оккупированных территориях работает против оккупантов. Поскольку люди начинают передавать информацию между собой. Работает так называемое "сарафанное радио". Люди же видят, что кафиры понавозили в ту или иную шахту, или на собственные базы. Поэтому здесь российским оккупантам соврать люди очень трудно. ", – объяснил Гайдай.

Экс-глава Луганской ОВА добавил, что россияне массово заселяют временно оккупированную Луганщину.

"В последнее время в населенных пунктах временно оккупированной Луганщины, в частности в крупных городах таких как, Северодонецк и Рубежное, появляется все больше и больше не местных людей. Россияне завозят в эти города представителей малых народов РФ. Даже на рынках люди видят, что торгуют не местные и покупают тоже не местные. Это стало уже определенным маркером, что очень мало осталось местного населения", - добавил он.