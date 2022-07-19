English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На временно оккупированной ЗАЭС российские военные похищают работников и прячутся от ВСУ в подвале, - Энергоатом

На временно оккупированной ЗАЭС российские военные похищают работников и прячутся от ВСУ в подвале, - Энергоатом

19 июля, 2022 вторник
18:11
война с Россией

На временно захваченной Запорожской атомной электростанции российские солдаты похищают руководителей предприятия и прячутся от украинских военных в подвале

Об этом информирует в телеграмме Энергоатом.

Как говорится в сообщении, на временно оккупированной ЗАЭС российские военные устроили настоящий террор работникам, однако сами прячутся от ВСУ в подвале Учебно-тренировочного центра станции.

"Захватчики настолько боятся (и небезосновательно!) за собственные жизнь и здоровье, что даже на режимном и хорошо защищенном объекте принялись быстро обустраивать себе супернадежную защиту. Вряд ли им это поможет", - пишет Энергоатом.

Россияне продолжают похищать руководителей Запорожской атомной электростанции. В частности, по сообщению госпредприятия, 18 июля оккупанты похитили еще двух работников станции – заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву.

"В настоящее время местонахождение похищенных неизвестно. И это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая с марта находится под российской оккупацией", - говорится в сообщении.

Также на предприятии говорят, что российские солдаты врываются в помещение станции с оружием и выгоняют работников. В частности, кафиры захватили столовую ЗАЭС, а также отобрали у двух работников станции пропуска в радиационную зону блока №2 ЗАЭС.

"У них не было ни специальной одежды, ни предусмотренных подготовительных процедур пребывания в ней. Если бы оккупанты подвергали опасности только себя (а их точно не жалко!) – можно было бы сказать «Какое досадное самоубийство», но на одежде они могли разнести радиационные частицы по станции и прилегающей территории", - пишет Энергоатом.

  • Ранее сообщалось, что оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской АЭС Игоря Квашнина.
  • На территории временно оккупированной Запорожской АЭС ликвидированы и ранены российские захватчики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Военные новости
Читайте также:
18 июля, 2022 понедельник
В британской разведке объяснили, зачем РФ перебрасывает войска на Херсонщину и Запорожье
Війна в Україні
18 июля, 2022 понедельник
Война в Украине завершится до полугода и превратится в "замороженный конфликт" - экс-командующий силами НАТО
Південмаш
16 июля, 2022 суббота
Россияне, ударом по Южмашу в Днепре, отомстили за успешный запуск ракеты-носителя Vega, - депутат облсовета Курячий
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.02
    Покупка 36.02
    Продажа 37.03
  • EUR
    Покупка 36.14
    Продажа 37.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 июля
18:22
Посол РФ в КНДР заявил, что рабочие из Северной Кореи будут восстанавливать разрушенные и оккупированные украинские города
18:19
Эксклюзив
Нужно уничтожить все мосты вблизи Херсона, тогда оккупанты окажутся в оперативном окружении, - политолог Молчанов
18:04
В первом полугодии 2022 года прибыль Русснефти сократилась вдвое, а долги выросли
17:42
Эксклюзив
Уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск на Херсонщине, - эксперт Defense Express Рябых
17:41
Правительство зафиксировало цену на газ для тепловиков до мая 2023 года
17:33
Владимир Путин
Путин поехал в Иран за моральной поддержкой, боевыми дронами и дальнобойными ракетами, - The New York Times
17:20
Ворскла
YouTube-канал Еспресо будет транслировать матч Лиги конференций УЕФА 2022/23 Ворскла – АИК
17:20
Эксклюзив
Нафтогаз
Дефолт Нафтогаза станет серьезным основанием для смены премьер-министра и правительства, - эксперт по энергетике Омельченко
17:10
Ирина Венедиктова
Арахамия сказал, что Венедиктову назначат на дипломатическую должность
17:05
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Кремль хочет посадить Украину за стол переговоров, ведь мы приближаемся к перелому в ходе боевых действий, - Роман Бессмертный
16:48
Путин отправился в Тегеран, где встретится с президентами Ирана и Турции
16:23
Газпром подписал с Ираном соглашение об энергетическом сотрудничестве
16:18
"Мы не ждем, что он вернется": Еврокомиссия предполагает, что Россия не возобновит работу Северного потока - 1
16:12
Во время оккупации Чернобыльской зоны Россия совершила ядерный терроризм, - СБУ
16:10
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
15:57
В Польшу специальным медицинским поездом вывезли на лечение 32 раненых украинских военных
15:26
Эксклюзив
Иван Баканов
Увольнение Баканова будет иметь правовые последствия, возможно, откроют дело, - военный эксперт Ступак
15:14
Эксклюзив
Увеличение систем HIMARS позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению на всех фронтах, - командир батальона "Свобода" Кузик
15:10
В Канаде начали сбор на "байрактар" для ВСУ: подарить беспилотник планируют ко Дню Независимости Украины
14:58
СБУ
Зеленский сменил начальников управлений СБУ в 6 областях
14:45
Оккупанты обстреляли Славянск: ранены мирные жители, под завалами зданий остаются люди
14:27
Ярослав Железняк
Рада создала ВСК, которая будет контролировать использование международной военной помощи
14:19
Около тысячи российских военных двинулись в направлении Запорожья из Донбасса, – советник мэра Мариуполя
13:56
ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне
13:48
Россияне ударили по центру Краматорска, пылают многоэтажки, погиб по меньшей мере один человек
13:47
Правительство Ирландии приостановило безвиз для беженцев из двадцати стран ЕС ради украинцев
13:34
Эксклюзив
Путин ненавидит Зеленского. Он не воспринимает харизматичных людей, - экс-депутат госдумы Пономарев
13:14
жара
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на Украину из Европы надвигается жара
13:03
Ирина Венедиктова
Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора
12:54
Эксклюзив
путин
Путин стимулирует конкуренцию в кремле, потому что тогда невозможен мятеж, - экс-депутат госдумы Пономарев
12:48
Албания и Северная Македония открыли переговоры о вступлении в ЕС
12:43
Обновлено
Ирина Венедиктова
Комитет Рады со второй попытки собрался для рассмотрения вопроса об увольнении Венедиктовой
12:34
Рада назначила Оксану Жолнович новой главой Минсоцполитики
12:29
Состоялся очередной обмен телами погибших военных: Украина вернула останки еще 45 защитников
12:26
В Харьковской области СБУ ликвидировала подпольную криптоферму
12:18
Ивана Баканова уволили с должности главы СБУ
11:57
Эксклюзив
Россия выдыхается. Война должна завершиться на условиях Украины, - генерал Маломуж
11:51
Эксклюзив
Выдача российских паспортов на оккупированных территориях ничтожна, - нардеп Янченко
11:49
Россия содержит 8 носителей ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях
11:41
Рано или поздно Украина атакует флот РФ в Крыму и Черном море, - замминистра обороны Гаврилов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV