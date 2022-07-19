Об этом информирует в телеграмме Энергоатом.

Как говорится в сообщении, на временно оккупированной ЗАЭС российские военные устроили настоящий террор работникам, однако сами прячутся от ВСУ в подвале Учебно-тренировочного центра станции.

"Захватчики настолько боятся (и небезосновательно!) за собственные жизнь и здоровье, что даже на режимном и хорошо защищенном объекте принялись быстро обустраивать себе супернадежную защиту. Вряд ли им это поможет", - пишет Энергоатом.

Россияне продолжают похищать руководителей Запорожской атомной электростанции. В частности, по сообщению госпредприятия, 18 июля оккупанты похитили еще двух работников станции – заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву.

"В настоящее время местонахождение похищенных неизвестно. И это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая с марта находится под российской оккупацией", - говорится в сообщении.

Также на предприятии говорят, что российские солдаты врываются в помещение станции с оружием и выгоняют работников. В частности, кафиры захватили столовую ЗАЭС, а также отобрали у двух работников станции пропуска в радиационную зону блока №2 ЗАЭС.

"У них не было ни специальной одежды, ни предусмотренных подготовительных процедур пребывания в ней. Если бы оккупанты подвергали опасности только себя (а их точно не жалко!) – можно было бы сказать «Какое досадное самоубийство», но на одежде они могли разнести радиационные частицы по станции и прилегающей территории", - пишет Энергоатом.

Ранее сообщалось, что оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской АЭС Игоря Квашнина.

На территории временно оккупированной Запорожской АЭС ликвидированы и ранены российские захватчики.

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