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На временно оккупированной территории Запорожской области объявили о создании "Добровольческой молодежной дружины", - сопротивление

24 мартa, 2023 пятница
11:15
война с Россией

Российские войска заявили о создании "Добровольческой молодежной дружины" на территории временно оккупированной Запорожской области

Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"Враг анонсировал создание "Добровольческой молодежной дружины" в рамках псевдообщественного движения "ЮгМолодой" на временно захваченных землях Запорожской области", - пишет ведомство.

Рашисты заявили, что юные "дружинники" должны оказывать помощь по охране общественного порядка, взаимодействовать с оккупационными полицейскими и армией России.

Сообщается, что на временно оккупированной территории, как и в СССР, создают добровольно-принудительное вступление в такие организации. "Добровольческая молодежная дружина" призвана не только привлечь украинских детей в пропагандистские центры РФ, но и поделить ответственность за "службу"

"Фактически это милитаристическая юношеская группировка в рамках политики промывания мозга детям", - отмечают в ЦНС.

Напомним, 10 марта стало известно, что оккупационная администрация в оккупированных районах Запорожской области начала формировать "народные дружины правопорядка" в рамках подготовки к мобилизации в армию РФ

  • 14 марта в Беларуси заявили о намерении провести плановый призыв военнообязанных на собрание в течение этого месяца.
  • Во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области решисты приказали студентам вузов стать на военный учет, вероятно, враг планирует в дальнейшем их мобилизовать.
  • В ГУР ранее сообщили, что мобилизованные россияне бегут со своих позиций из-за крайне низкого морального положения. Останавливают окупантов от массового побега только заградительные отряды.
  • По данным Центра национального сопротивления , мобилизация ускоряется во временно оккупированном Крыму. На улицах местным раздают повестки, в регионе растут панические настроения.
  • В России идет скрытая мобилизация, в рамках которой на войну с Украиной вербуют несколько десятков тысяч человек в месяц.
  • Российские войска активно вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы во временно оккупированном Крыму в армию врага.
  • Оккупанты продолжают подготовку к новой волне мобилизации во временно захваченных районах Донецкой области и создают так называемые военкоматы.
Россия
мобилизация
оккупированные территории
Запорожская область
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