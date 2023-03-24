Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"Враг анонсировал создание "Добровольческой молодежной дружины" в рамках псевдообщественного движения "ЮгМолодой" на временно захваченных землях Запорожской области", - пишет ведомство.

Рашисты заявили, что юные "дружинники" должны оказывать помощь по охране общественного порядка, взаимодействовать с оккупационными полицейскими и армией России.

Сообщается, что на временно оккупированной территории, как и в СССР, создают добровольно-принудительное вступление в такие организации. "Добровольческая молодежная дружина" призвана не только привлечь украинских детей в пропагандистские центры РФ, но и поделить ответственность за "службу"

"Фактически это милитаристическая юношеская группировка в рамках политики промывания мозга детям", - отмечают в ЦНС.

Напомним, 10 марта стало известно, что оккупационная администрация в оккупированных районах Запорожской области начала формировать "народные дружины правопорядка" в рамках подготовки к мобилизации в армию РФ