Об этом информирует Центр нацсопротивления .

"Колаборанты объявили о формировании "Народного ополчения Запорожской области". По легенде это будут добровольцы, которые будут охранять порядок на улицах", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что оккупанты не скрывают, что в "народные дружины правопорядка" могут вступать граждане из всех регионов России.

В национальном сопротивлении подчеркивают цель создания таких "дружинников" пропагандистская, создать иллюзию поддержки российских захватчиков со стороны местного населения после провала идеи с добровольческим батальоном. Ведь вступление в добробат украинцы проигнорировали и оно осталось существовать только в видео росСМИ.

Еще одной целью может быть создание лиц для мобилизации, которую готовят рашисты.

"Такую операцию враг уже проводил на захваченных землях Донецкой и Луганской областей, где сначала создали такие группировки, а затем участников первыми мобилизовали на фронт. Потому что добровольное участие в "ополчении" является признаком лояльности со стороны участника и, следовательно, такой человек первый подпадает под мобилизацию в ряды вражеской армии", - отмечают в ведомстве