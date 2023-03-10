На временно оккупированной территории Запорожской области формируют "народные дружины", - ЦНС
Оккупационная администрация на оккупированных районах Запорожской области начала формировать "народные дружины правопорядка" в рамках подготовки к мобилизации в армию РФ
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
"Колаборанты объявили о формировании "Народного ополчения Запорожской области". По легенде это будут добровольцы, которые будут охранять порядок на улицах", - говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что оккупанты не скрывают, что в "народные дружины правопорядка" могут вступать граждане из всех регионов России.
В национальном сопротивлении подчеркивают цель создания таких "дружинников" пропагандистская, создать иллюзию поддержки российских захватчиков со стороны местного населения после провала идеи с добровольческим батальоном. Ведь вступление в добробат украинцы проигнорировали и оно осталось существовать только в видео росСМИ.
Еще одной целью может быть создание лиц для мобилизации, которую готовят рашисты.
"Такую операцию враг уже проводил на захваченных землях Донецкой и Луганской областей, где сначала создали такие группировки, а затем участников первыми мобилизовали на фронт. Потому что добровольное участие в "ополчении" является признаком лояльности со стороны участника и, следовательно, такой человек первый подпадает под мобилизацию в ряды вражеской армии", - отмечают в ведомстве
- На оккупированной части Запорожской области россияне требуют от фермеров сдавать им зерно за копейки, а затем перепродают по рыночной цене.
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