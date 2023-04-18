На временно оккупированной территории Россия не может найти новых правоохранителей, - ЦНС
Российские войска не могут найти новых работников правоохранительных органов на временно оккупированной территории Украины
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Враг планирует расширить штат полицейских на временно оккупированных территориях, но имеет дефицит кадров", - пишет ведомство.
Сообщается, что рашисты хотят набрать новых участковых из бывших местных работников Министерства внутренних дел Украины, однако желающих немного.
Российские захватчики снизили требования к кандидатам, не требующим официального подтверждения стажа. Теперь потенциальному правоохранителю достаточно иметь рекомендации от двух действующих работников МВД на временно оккупированной территории.
Колаборанты напоминают об уголовной ответственности за помощь России.
В то же время жителей просят заявлять о фактах сотрудничества с врагом по ссылке .
Инструкция по передаче информации.
- Российский диктатор Владимир Путин 18 апреля якобы побывал на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.
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