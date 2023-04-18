Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Враг планирует расширить штат полицейских на временно оккупированных территориях, но имеет дефицит кадров", - пишет ведомство.

Сообщается, что рашисты хотят набрать новых участковых из бывших местных работников Министерства внутренних дел Украины, однако желающих немного.

Российские захватчики снизили требования к кандидатам, не требующим официального подтверждения стажа. Теперь потенциальному правоохранителю достаточно иметь рекомендации от двух действующих работников МВД на временно оккупированной территории.

Колаборанты напоминают об уголовной ответственности за помощь России.

В то же время жителей просят заявлять о фактах сотрудничества с врагом по ссылке .

Инструкция по передаче информации.