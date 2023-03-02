На временно оккупированной территории Луганской области автовладельцев заставляют перерегистрировать номерные знаки на российские
Российские оккупационные власти на территории Луганской области вынуждают автовладельцев перерегистрировать номерные знаки на российские
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
На временно оккупированной территории Луганской области рашисты продолжают регистрировать транспортные средства и выдавать водительские права в соответствии с законодательством РФ.
Сообщается, что в феврале этого года захватчики выдали более 13 тысяч удостоверений и около 10 тысяч номерных знаков русского образца.
Если украинцы отказываются от перерегистрации, то враг угрожает забрать авто.
Кроме того, в Херсонской области до 1 мая поставили задачу всем владельцам транспорта осуществить переоформление в соответствии с законами России.
Центр национального сопротивления рекомендует игнорировать сотрудничество с российскими войсками и использовать практические советы по осуществлению ненасильственного сопротивления, вести подрывную деятельность против оккупационных войск и администраций.
- Россияне ввели новые номерные знаки на временно оккупированных территориях, а за автомобили с украинскими номерами - выписывают штрафы: такая ситуация была по состоянию на 11 декабря 2022 года.
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