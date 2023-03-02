Об этом информирует Центр национального сопротивления.

На временно оккупированной территории Луганской области рашисты продолжают регистрировать транспортные средства и выдавать водительские права в соответствии с законодательством РФ.

Сообщается, что в феврале этого года захватчики выдали более 13 тысяч удостоверений и около 10 тысяч номерных знаков русского образца.

Если украинцы отказываются от перерегистрации, то враг угрожает забрать авто.

Кроме того, в Херсонской области до 1 мая поставили задачу всем владельцам транспорта осуществить переоформление в соответствии с законами России.

Центр национального сопротивления рекомендует игнорировать сотрудничество с российскими войсками и использовать практические советы по осуществлению ненасильственного сопротивления, вести подрывную деятельность против оккупационных войск и администраций.