Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией На временно оккупированной территории Луганской области автовладельцев заставляют перерегистрировать номерные знаки на российские

На временно оккупированной территории Луганской области автовладельцев заставляют перерегистрировать номерные знаки на российские

2 мартa, 2023 четверг
16:25
война с Россией днр

Российские оккупационные власти на территории Луганской области вынуждают автовладельцев перерегистрировать номерные знаки на российские

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

На временно оккупированной территории Луганской области рашисты продолжают регистрировать транспортные средства и выдавать водительские права в соответствии с законодательством РФ.

Сообщается, что в феврале этого года захватчики выдали более 13 тысяч удостоверений и около 10 тысяч номерных знаков русского образца.

Если украинцы отказываются от перерегистрации, то враг угрожает забрать авто.

Кроме того, в Херсонской области до 1 мая поставили задачу всем владельцам транспорта осуществить переоформление в соответствии с законами России.

Центр национального сопротивления рекомендует игнорировать сотрудничество с российскими войсками и использовать практические советы по осуществлению ненасильственного сопротивления, вести подрывную деятельность против оккупационных войск и администраций.

  • Россияне ввели новые номерные знаки на временно оккупированных территориях, а за автомобили с украинскими номерами - выписывают штрафы: такая ситуация была по состоянию на 11 декабря 2022 года.
Луганщина
Херсонщина
оккупированные территории
Читайте также:
Омікрон
1 мартa, 2023 среда
В шести областях Украины обнаружили новый мутированный штамм коронавируса Omicron XBB.1.5
лукашенко путін
2 мартa, 2023 четверг
В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
Олександр Лукашенко, Китай
1 мартa, 2023 среда
В ISW рассказали, какие задачи Кремля Лукашенко выполняет во время визита в Китай
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.47
    Покупка 38.47
    Продажа 39.35
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 мартa
17:17
Соучредитель "Монобанка" призвал украинских предпринимателей вкладывать деньги в производство высокоточного оружия
17:04
В Украине открыли первый банк хранения крови
16:55
В Минздраве заявили, что зимняя волна коронавируса может завершиться через 2 недели
16:48
Эксклюзив
Дискуссия о передаче Украине боевых самолетов западного производства продвигается быстрее, чем мы представляем, - военный эксперт Киричевский
16:40
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:29
Россияне обстреляли из дронов очередь за гуманитарной помощью на Херсонщине, есть раненые, среди них ребенок
16:28
В Швейцарии будут судить четырех банкиров, которые помогали скрывать состояние Путина
16:16
Парламент Молдовы осудил российскую агрессию против Украины
16:04
Одного из мужчин россияне расстреляли в авто: в Бородянке обнаружили новое захоронение мирных жителей
16:00
OPINION
"Гляйвиц" на Брянщине
15:54
ПЦУ
ПЦУ опубликовала традиционный и обновленный календарь религиозных праздников в марте
15:53
Маляр развенчала три российских нарратива о Бахмуте, которые распространяют пропагандисты
15:29
Министры G20 не согласовали позицию по войне в Украине: опубликован итоговый документ
15:29
Олаф Шольц
Мир не может быть заключен за спиной Украины, – Шольц
15:14
Новости компаний
Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте
15:10
Сухо, без существенных осадков: прогноз погоды на 3 марта от Натальи Диденко
15:09
Обновлено
Обстрел многоэтажки в Запорожье: известно о трех погибших, под завалами могут быть люди
15:07
Экс-премьер Литвы Кубилюс спрогнозировал вступление Украины в ЕС в 2029 году
14:55
Приднестровье
В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк
14:50
Блинкен и Лавров общались на полях саммита G20 менее 10 минут: Reuters узнало детали разговора
14:31
Россияне экономят ракеты, но угроза ударов не уменьшилась: в Черном море до сих пор находятся 4 ракетоносителя
14:27
В Киеве установили новую систему оповещения, которая может неделю работать без света
14:17
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Поставок Китаем летального оружия России не будет, - дипломат Огрызко
14:09
Оккупанты на Запорожье задолжали бюджетникам зарплату за 2 месяца, – Центр нацсопротивления
14:09
McDonald's вскоре возобновит работу ресторанов в Днепре и Одессе
14:03
Россияне обстреляли Белозерку, ранены два человека
14:03
В России во время испытаний на Ульяновском авиазаводе взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД
14:01
OPINION
Юрий Бутусов
Самый тяжелый приказ – стоять насмерть
14:00
Проукраинские активисты закрасили рекламу ЧВК Вагнера и нарисовали более 130 граффити в Крыму
13:43
На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли четверо гражданских
13:39
iPad
Пострадавшие в результате боевых действий школы получили более 4 тыс. iPad
13:36
В РФ заявили об "украинской ДРГ" в Брянской области. В ГУР назвали эти события внутренним противостоянием между гражданами России
13:33
Блинкен на саммите G20 будет призывать Россию продлить и расширить "зерновое соглашение", – Госдеп
13:20
права
Теперь украинцы могут обменять водительские права в Словакии
13:02
"Бойтесь своих партизан": Подоляк заявил о непричастности Украины к взрывам в РФ
12:52
В Украине будут судить 41 депутата госдумы РФ, проголосовавшего за признание независимости "ДНР" и "ЛНР"
12:51
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 2 марта: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
12:34
ФСБ
В России задержан мужчина "за сотрудничество с украинской разведкой"
12:27
Алексей Данилов
Данилов анонсировал изменение стратегии деоккупации Крыма
12:20
Украине нужна авиация, а также танки, чтобы пробить линию атаки России, - глава спецкомитета по обороне Великобритании
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV