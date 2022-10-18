На временно оккупированной территории Херсонской области замечено 20 иранских инструкторов
На временно оккупированной территории Херсонской области в общей сложности замечено 20 инструкторов из Ирана
Об этом сообщает Движение национального сопротивления Украины на фейсбуке .
Отмечают, что иранские инструкторы помогают россиянам запускать дроны-камикадзе Shahed-136 с территории временно оккупированного Крыма. Так, иранцы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.
По данным Сопротивления, беспилотники перевозят на автомобилях КамАЗ или УРАЛ. Также отмечают, что возможно использование гражданского транспорта и грузовых автомобилей для транспортировки морских контейнеров.
- 12 октября стало известно, что россияне привезли на временно оккупированные территории Крыма и Херсона иранских инструкторов.
- 16 октября сообщили, что Иран будет поставлять России дроны Arash-2, превосходящие беспилотники Shahed-136, которые РФ уже использует в войне с Украиной. Позже также стало известно, что кроме дронов Иран будет передавать России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.
- 17 октября ЕС объявил о введении новых санкций против Ирана.
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