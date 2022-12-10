На временно оккупированной территории Херсонщины захватническая власть начала выводить из обращения гривню

Об этом сообщает Reuters .

Так называемый глава местного отделения Центрального банка РФ сообщил 10 декабря, что "на этой неделе банки Херсонской области начали операции по обмену валюты". Ранее оккупационная администрация заявляла, что в Херсонской области будут принимать и рубли, и гривни.

Отмечают, что обращение украинской гривни на неподконтрольных Украине территориях Херсонской области прекратится с 1 января 2023 года.

4 декабря стало известно, что "правительство ЛНР" установило тарифы на коммунальные услуги в недавно захваченных Северодонецке, Лисичанске и Кременском районе.

5 декабря стало известно, что правоохранители задержали в освобожденном Херсоне руководителя бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", который помогал Сальдо вводить "рублевую зону" в Херсоне.

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