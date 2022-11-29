Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг отправил на фронт 58% шахтеров "Востокуголь", на которую оккупанты записали большинство отжатых шахт региона. В связи с этим коллаборанты даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угледобывающая отрасль не остановилась окончательно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в ЦНС прогнозируют сохранение темпов мобилизации и призывают всех, кто может, покидать оккупированные территории.

21 ноября Луганская ОВА сообщила, что в оккупированном Должанске российские мародеры планируют закрыть две шахты , а оборудование вывезти в Россию.

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