На временно оккупированной Луганщине горят два склада вражеских боеприпасов
Во временно оккупированном Зимогорье и вблизи оккупированного Алчевска горят вражеские склады боеприпасов
Видео пожаров на складах оккупантов обнародовано в телеграмм-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Состав боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет! Утро становится все добрее и добрее!" – так прокомментировали видео в Страткоме ВСУ.
В сообщении также отметили, что объект расположен примерно в 50 километрах от позиций ВСУ, добавив: "Кто понял, тот понял".
Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео еще одного пожара. Согласно сообщению – состав вражеских боеприпасов возле временно оккупированного Алчевска в Луганской области.
- По информации ОК "Юг", за прошедшие сутки 26 июня также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага на Юге Украины: два на Николаевщине и один на Херсонщине
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