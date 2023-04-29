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На временно оккупированной Херсонской области враг усилил фильтрационные меры, - Генштаб

29 апреля, 2023 суббота
07:28
Война с Россией

На территории временно оккупированной Херсонской области захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия: массово проводят обыски домов и проверку телефонов

Об этом информирует Генштаб ВСУ .

Так усиленные обушки и проверки телефонов проходят в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное. Особое внимание обращают на жителей, являющихся владельцами телефонов с украинскими симкартами.

Также россияне продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины. Так в населенном пункте Боково-Хрустальное на Луганщине российские военные грабят дома местных жителей.

Россия выпустила 23 крылатых ракеты и осуществила 36 авиационных ударов по Украине

За прошедшие сутки враг осуществил очередной массированный ракетный обстрел Украины. Так за прошедшие сутки он выпустил 23 крылатых ракеты типа Х-101 и Х-555, 21 из которых были сбиты. Также были уничтожены два беспилотника оперативно-тактического уровня и два ударных БПЛА.

Также Россия нанесла 36 авиационных ударов по территории Украины, в частности для атаки по территории Черниговщины. Кроме того, было произведено 65 обстрелов из реактивной системы залпового огня.

ВСУ поразили четыре вражеских пункта управления, состав боеприпасов и несколько районов сосредоточения захватнических войск

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения живой силы окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по четырем пунктам управления, составу боеприпасов и четырем районам сосредоточения живой силы захватчиков.

Ситуация по направлениям

Противник за прошедшие сутки совершил 48 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В центре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки из авиации обстреливали населенные пункты Семеновка, Леоновка, Костобобров, Гремяч, Ромашково.

В минометные и артиллерийские обстрелы попали Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Свободная Слобода, Стукаловка, Искрисковщина, Волфин и Обода Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка нанесли авиационные удары. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области; Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Григоровка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

Также в сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Временного Яра.

На Авдеевском направлении под обстрелами оказались населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Также на этом направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не имел.

На Марьинском направлении вражеских обстрелов подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях минувших суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

  • В Умани Черкасской области во время массированной атаки 28 апреля российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них - 4 ребенка, 18 травмированы. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
  • На Черниговщине днем 28 апреля россияне нанесли три авиаудара по Костобоброву, повреждено восемь домов.
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