Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На временно оккупированной Донецкой области затруднена ситуация с пресной водой, - ЦНС

На временно оккупированной Донецкой области затруднена ситуация с пресной водой, - ЦНС

16 августа, 2023 среда
03:58
Война с Россией

На временно оккупированной части Донецкой области наблюдается усложненная ситуация по обеспечению региона пресной водой

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС считают, что россияне повлекли за собой гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы сделать население зависимым от фейковых администраций.

"Рост цен на товары, особенно продовольственные. Также фиксируется снижение оборотов производства и продаж продукции производимой на предприятиях, которые контролирует противник. При этом, в Донецкой области наблюдается усложненная ситуация по обеспечению региона пресной водой, а в результате так называемого "мобилизационных" мер, враг получил неизбежен дефицит рабочей силы", - пишет ЦНС.

На оккупированных территориях также сложная ситуация с безопасностью, а уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает население "эвакуироваться" на территорию РФ. Или получать российский паспорт для права на "социальную помощь".

  • 15 августа мэр оккупированных Олешков Евгений Рыщук заявил, что жители страдают от боевых действий, каждый день погибли и ранены.
Украина
Россия
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Харковщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Віталій Портников
13 августа, 2023 воскресенье
Сегодня рушится еще один важный миф, с которым стоит попрощаться, - Портников
G20
15 августа, 2023 вторник
Саммит лидеров G20: Индия позвала Путина, Зеленского среди приглашенных нет
ЗСУ, ремонт військової техніки
14 августа, 2023 понедельник
Директор Defense Express допускает, что публикация WSJ по поводу нового контрнаступления ВСУ в 2024 году связана с началом выборов в США
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37
    Покупка 37
    Продажа 37.75
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
04:58
Россия запустила "шахеды" для удара по Одесской области. Хронология событий
04:11
Гол Месси и ассист Кривцова вывели "Интер Майами" в финал американского Кубка лиг
02:36
Данилов отреагировал на подготовку россиян к теракту на Курской АЭС
01:59
Инфографика
Неймар побил новый рекорд. Ни за одного футболиста никогда не платили больше
00:58
Обновлено
Лига чемпионов: Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда
00:56
В Грузии часть зрителей покинула концерт The Killers после слов вокалиста о братстве с россиянами
00:49
Imagine Dragons пригласили на сцену в Варшаве парня из разрушенного села Николаевской области
00:25
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 августа
00:02
Любое военное соглашение между РФ и КНДР станет нарушением резолюций ООН, - госдеп США
2023, вторник
15 августа
23:31
Мигранты и гибридная угроза: Латвия усилила границу с Беларусью
23:10
Обновлено
В Краснодарском крае разбился военный самолет: погиб пилот, воевавший в Украине
22:46
Верещук предполагает, что война не закончится до "наступной весны"
22:23
Обновлено
Вблизи Санкт-Петербурга произошел пожар на ключевой электроподстанции региона, - СМИ
21:57
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
21:32
Аналитика
Сергей Згурец
Террористические атаки РФ на мирные украинские города не влияют на линию фронта. Колонка Сергея Згурца
21:23
Медведев заявил, что Украине для вступления в НАТО придется отказаться от Киева
21:16
Эксклюзив
"Им не нужно кого-то искать": генерал-майор Ягун рассказал, как Россия вербует агентов в Украине
21:03
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
20:58
Северная Македония присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины
20:24
Неймар
Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"
20:16
Следователи РФ назвали версию взрыва АЗС в Дагестане, где погибли более 30 человек
20:01
OPINION
Взращенное совком понятие, что "все нам должны". А вы? Кому-то должны?
20:00
Обзор
Победные новости 538-го дня войны: ликвидация "фанатского спецназа" на Бахмутском направлении, успехи в районе Токмака и больше газа для украинцев
19:57
В сети появились первые кадры из последнего фильма Хаяо Миядзаки
19:50
В РФ открыли памятник Сталину: его освящали попы РПЦ, которые поблагодарили диктатора за "многочисленных новомучеников"
19:42
В Одессе более 70% переселенцев планируют вернуться домой после завершения боев, — опрос
19:03
Украина окончательно одобрила соглашение с Литвой о взаимном признании водительских удостоверений
18:49
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
18:45
ЛГБТ
С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские беженцы ЛГБТКИ+ за границей: исследование
18:31
Обновлено
В Украину поступила партия лекарств, которую направило правительство Израиля по просьбе Киева
18:25
В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПО. Подробности
18:15
Председателю ВЛК Житомирщины и ее сообщникам инкриминировали вымогательство взятки и переправку уклонистов за границу
18:09
Использовали фото главы МОЗ Ляшко: киберполиция разоблачила мошенников, продававших фейковые лекарства
18:07
Обзор
Бьют в сердце противника: характеристики и особенности дальнобойных ракет Taurus. Их могут передать Украине
18:04
OPINION
В воронке войны
18:01
Шойгу назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине
17:58
Мэр оккупированных Олешек Рыщук: жители страдают от боевых действий, каждый день есть погибшие и раненые
17:47
В Черкасской области уволили заместителя главы РДА Дубового, который запрещал медиа критиковать УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга допустили возможность передачи Украиной России территорий в обмен на членство в НАТО
17:23
Зеленский посетил бригады, ведущие наступление на Мелитопольском направлении
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV