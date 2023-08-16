На временно оккупированной Донецкой области затруднена ситуация с пресной водой, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС считают, что россияне повлекли за собой гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы сделать население зависимым от фейковых администраций.

"Рост цен на товары, особенно продовольственные. Также фиксируется снижение оборотов производства и продаж продукции производимой на предприятиях, которые контролирует противник. При этом, в Донецкой области наблюдается усложненная ситуация по обеспечению региона пресной водой, а в результате так называемого "мобилизационных" мер, враг получил неизбежен дефицит рабочей силы", - пишет ЦНС.

На оккупированных территориях также сложная ситуация с безопасностью, а уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает население "эвакуироваться" на территорию РФ. Или получать российский паспорт для права на "социальную помощь".