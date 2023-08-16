На временно оккупированной Донецкой области затруднена ситуация с пресной водой, - ЦНС
На временно оккупированной части Донецкой области наблюдается усложненная ситуация по обеспечению региона пресной водой
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС считают, что россияне повлекли за собой гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы сделать население зависимым от фейковых администраций.
"Рост цен на товары, особенно продовольственные. Также фиксируется снижение оборотов производства и продаж продукции производимой на предприятиях, которые контролирует противник. При этом, в Донецкой области наблюдается усложненная ситуация по обеспечению региона пресной водой, а в результате так называемого "мобилизационных" мер, враг получил неизбежен дефицит рабочей силы", - пишет ЦНС.
На оккупированных территориях также сложная ситуация с безопасностью, а уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает население "эвакуироваться" на территорию РФ. Или получать российский паспорт для права на "социальную помощь".
- 15 августа мэр оккупированных Олешков Евгений Рыщук заявил, что жители страдают от боевых действий, каждый день погибли и ранены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37
Покупка 37Продажа 37.75
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное