На временно оккупированной Донетчине до мая бюджетники должны были написать отказ от украинского гражданства, - президент Центра исследований Соцперспектив Донбасса Гармаш
Президент Центра исследований Социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш отметил, что на территории оккупированной Донетчины до 5 мая бюджетники должны были подать документы на получение паспортов РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украина не признает российские паспорта, но не сможет привлекать к ответственности людей за их получение на оккупированных территориях. Нужно будет дифференцированно подходить к оценке наличия такого паспорта у человека. Человек сам пошел за паспортом, или вынужден был его получить?" – заметил Гармаш.
По словам президента Центра исследований Социальных перспектив Донбасса, на оккупированных территориях у людей нет выбора относительно получению российского паспорта.
"После известного указа Путина от 27 апреля у людей на оккупированных территориях нет выбора. В тот же день в Донецкой области было распоряжение во все так называемые бюджетные организации, что до 5 мая люди должны не только подать документы на получение российского паспорта, но и написать отказ от украинского гражданства. Оккупанты также предупредили людей, что если они уволятся, то это будет расценено, как акт нелояльности к РФ", - добавил Гармаш.
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