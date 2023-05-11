Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина не признает российские паспорта, но не сможет привлекать к ответственности людей за их получение на оккупированных территориях. Нужно будет дифференцированно подходить к оценке наличия такого паспорта у человека. Человек сам пошел за паспортом, или вынужден был его получить?" – заметил Гармаш.

По словам президента Центра исследований Социальных перспектив Донбасса, на оккупированных территориях у людей нет выбора относительно получению российского паспорта.

"После известного указа Путина от 27 апреля у людей на оккупированных территориях нет выбора. В тот же день в Донецкой области было распоряжение во все так называемые бюджетные организации, что до 5 мая люди должны не только подать документы на получение российского паспорта, но и написать отказ от украинского гражданства. Оккупанты также предупредили людей, что если они уволятся, то это будет расценено, как акт нелояльности к РФ", - добавил Гармаш.