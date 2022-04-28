На временно оккупированной части Херсонщины россияне стараются ввести в обращение рубли, - Денисова
На Херсонщине оккупанты пытаются привязать жителей к российскому рублю, одновременно блокируют гумпомощь, вывозят зерно и продукты питания в РФ, подвергая людей голоду
Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова в телеграме.
"Прозвучало очередное заявление агрессора о намерении ввести с 1 мая 2022 года на временно оккупированной части Херсонщины "рублевую зону". В оккупационных властях заявили, что "переходный период" займет до 4 месяцев. В течение этого времени будут принимать и рубли и гривни, а затем в обороте будут исключительно рубли", – отметила она.
По словам Людмилы Денисовой, оккупанты вводят рубли, одновременно подвергают жителей Херсонщины голоду. Россияне блокируют гумпомощь, которую пытаются завезти на временно оккупированную территорию области, а также вывозят зерно и продукты питания в Россию.
"Введение российского рубля в Херсонской области является актом аннексии и очередным грубым нарушением РФ статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами согласно Уставу ООН 1970 г.", - подчеркнула омбудсмен.
Она попросила Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное