На временно оккупированной части Херсонщины россияне стараются ввести в обращение рубли, - Денисова

Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова в телеграме.



"Прозвучало очередное заявление агрессора о намерении ввести с 1 мая 2022 года на временно оккупированной части Херсонщины "рублевую зону". В оккупационных властях заявили, что "переходный период" займет до 4 месяцев. В течение этого времени будут принимать и рубли и гривни, а затем в обороте будут исключительно рубли", – отметила она.



По словам Людмилы Денисовой, оккупанты вводят рубли, одновременно подвергают жителей Херсонщины голоду. Россияне блокируют гумпомощь, которую пытаются завезти на временно оккупированную территорию области, а также вывозят зерно и продукты питания в Россию.



"Введение российского рубля в Херсонской области является актом аннексии и очередным грубым нарушением РФ статьи 2 Устава ООН и Декларации о принципах международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами согласно Уставу ООН 1970 г.", - подчеркнула омбудсмен.



Она попросила Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека.

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