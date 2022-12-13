На временно оккупированной части Донетчины россияне принудительно мобилизуют мужчин, имеющих "бронь" от призыва
В Генштабе сообщили, что для пополнения потерь на территории временно оккупированной Донетчины россияне мобилизуют тех мужчин, которые имеют "бронь" в военных билетах
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 13 декабря.
Например, в Горловке призыву подлежат мужчины с пометкой "бронь" в военных билетах.
Отмечается, что таким образом оккупанты восполняют потери и доукомплектовывают подразделения первого армейского корпуса оккупационных войск.
- Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что в Беларуси началась мобилизация: мужчин, которые должны стать на военный учет, не выпускают за границу.
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