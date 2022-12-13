Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 13 декабря.

Например, в Горловке призыву подлежат мужчины с пометкой "бронь" в военных билетах.

Отмечается, что таким образом оккупанты восполняют потери и доукомплектовывают подразделения первого армейского корпуса оккупационных войск.

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что в Беларуси началась мобилизация: мужчин, которые должны стать на военный учет, не выпускают за границу.

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