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На временно оккупированной части Донетчины россияне принудительно мобилизуют мужчин, имеющих "бронь" от призыва

13 декабря, 2022 вторник
18:47
война с Россией

В Генштабе сообщили, что для пополнения потерь на территории временно оккупированной Донетчины россияне мобилизуют тех мужчин, которые имеют "бронь" в военных билетах

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 13 декабря.

Например, в Горловке призыву подлежат мужчины с пометкой "бронь" в военных билетах.

Отмечается, что таким образом оккупанты восполняют потери и доукомплектовывают подразделения первого армейского корпуса оккупационных войск.

  • Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что в Беларуси началась мобилизация: мужчин, которые должны стать на военный учет, не выпускают за границу.

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мобилизация
Донетчина
оккупированные территории
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