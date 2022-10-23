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На временно оккупированном юге Украины жители начали массово отказываться от рублей

23 октября, 2022 воскресенье
14:01
Экономика

Жители временно оккупированных южан Украины начали массово отказываться от рублей, россияне вводят так называемые "рублевые патрули"

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем телеграмме .

По его словам, это связано с успехами Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

"Сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины неизбежна", - пишет он.

Федоров рассказал, что россияне искусственно завышали курс рубля на оккупированных территориях, однако сейчас тенденция изменилась, и в Херсоне дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказались принимать российские деньги.

Чтобы следить за использованием российской валюты, оккупанты ввели так называемые "рублевые патрули".

Федоров также отметил, что в Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой, на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривню.

"После деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их оборот в Украине строго запрещен", – напомнил городской глава.

  • В течение субботы, 22 октября 2022 года, российские войска покинули села Чаривное и Чкалово, что на пути от освобожденного Брода Давида до временно оккупированного Берислава.
  • Также, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне пытаются удержаться на Херсонщине, несмотря на ограниченную логистику, деморализацию и эвакуацию руководящего состава.

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