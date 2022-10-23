На временно оккупированном юге Украины жители начали массово отказываться от рублей
Жители временно оккупированных южан Украины начали массово отказываться от рублей, россияне вводят так называемые "рублевые патрули"
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем телеграмме .
По его словам, это связано с успехами Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
"Сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины неизбежна", - пишет он.
Федоров рассказал, что россияне искусственно завышали курс рубля на оккупированных территориях, однако сейчас тенденция изменилась, и в Херсоне дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказались принимать российские деньги.
Чтобы следить за использованием российской валюты, оккупанты ввели так называемые "рублевые патрули".
Федоров также отметил, что в Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой, на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривню.
"После деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их оборот в Украине строго запрещен", – напомнил городской глава.
- В течение субботы, 22 октября 2022 года, российские войска покинули села Чаривное и Чкалово, что на пути от освобожденного Брода Давида до временно оккупированного Берислава.
- Также, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне пытаются удержаться на Херсонщине, несмотря на ограниченную логистику, деморализацию и эвакуацию руководящего состава.
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