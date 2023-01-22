Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал в телеграмме.

Во временно оккупированном Мариуполе, на стенах русской казармы, появилась надпись "Слава ВСУ".

"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь!" - написал Петр Андрющенко.

Напомним, ранее Центр нацсопротивления опубликовал фото из временно захваченных Мелитополя и Бердянска: в городах были распространены проукраинские открытки и желтые ленты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb