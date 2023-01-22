На вражеской казарме в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ", - советник мэра
Советник мэра сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе на стенах российской казармы появилась надпись "Слава ВСУ"
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал в телеграмме.
Во временно оккупированном Мариуполе, на стенах русской казармы, появилась надпись "Слава ВСУ".
"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь!" - написал Петр Андрющенко.
- Напомним, ранее Центр нацсопротивления опубликовал фото из временно захваченных Мелитополя и Бердянска: в городах были распространены проукраинские открытки и желтые ленты.
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