На войне в Украине за сутки Россия потеряла 590 оккупантов, 27 беспилотников, 5 танков и 12 артсистем
За время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 96,5 тыс. захватчиков, 5946 бронемашин, 2975 танков, 1644 дрона и 1943 артсистемы
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 15 декабря Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 96 590 (+590) человек,
- танков ‒ 2975 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5946 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 1943 (+12) ед,
- РСЗО – 406 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1644 (+27),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+1) ед,
- специальная техника – 172 (+1).
Напомним, утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом. В тот же день моряки-пограничники уничтожили русский дрон-камикадзе Николаевской области.
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