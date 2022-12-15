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Главная война с Россией На войне в Украине за сутки Россия потеряла 590 оккупантов, 27 беспилотников, 5 танков и 12 артсистем

На войне в Украине за сутки Россия потеряла 590 оккупантов, 27 беспилотников, 5 танков и 12 артсистем

15 декабря, 2022 четверг
10:40
война с Россией

За время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 96,5 тыс. захватчиков, 5946 бронемашин, 2975 танков, 1644 дрона и 1943 артсистемы

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля по 15 декабря Россия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 96 590 (+590) человек,
  • танков ‒ 2975 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5946 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 1943 (+12) ед,
  • РСЗО – 406 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1644 (+27),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+1) ед,
  • специальная техника – 172 (+1).

Напомним, утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом. В тот же день моряки-пограничники уничтожили русский дрон-камикадзе Николаевской области.

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Россия
военные силы Украины
потери окуппантов
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