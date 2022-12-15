Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля по 15 декабря Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 96 590 (+590) человек,

танков ‒ 2975 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5946 (+9) ед,

артиллерийских систем – 1943 (+12) ед,

РСЗО – 406 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1644 (+27),

крылатые ракеты ‒ 592 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+1) ед,

специальная техника – 172 (+1).

Напомним, утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Также сообщалось и о работе ПВО в Киевской области, в Вишневом поврежден частный дом. В тот же день моряки-пограничники уничтожили русский дрон-камикадзе Николаевской области.

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