На войне в Украине погиб пропагандист из пресс-службы Минобороны РФ
На войне против Украины погиб сотрудник пресс-службы Минобороны РФ полковник Владимир Иванов
Об этом сообщил Стратком ВСУ в фейсбуке.
"Встречайте еще одного денацифицированного без огласки российского оккупанта:
"полковник Владимир Иванов - сотрудник пресс-службы Министерства обороны Московии", - отметили в ведомстве.
- ВСУ ликвидировали командира роты российских десантников.
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