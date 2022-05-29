Об этом сообщил Стратком ВСУ в фейсбуке.

"Встречайте еще одного денацифицированного без огласки российского оккупанта:

"полковник Владимир Иванов - сотрудник пресс-службы Министерства обороны Московии", - отметили в ведомстве.

ВСУ ликвидировали командира роты российских десантников.

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