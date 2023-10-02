На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ
В результате атаки российского беспилотника в Донецкой области погиб эстонский доброволец из Интернационального легиона Танель Криггуль
Об этом пишет газета Postimees.
Отмечается, что эстонец с позывным "Стингер" погиб в ночь на субботу, 30 сентября, возле города Лиман Донецкой области в результате атаки вражеского беспилотника по частному дому, в котором Танель остановился на ночь со своим товарищем по подразделению.
"Взрыв был настолько мощным, что от дома осталась лишь куча обломков", – отмечает издание.
Военный с прошлого года воевал в Украинском международном легионе (известном как Иностранный легион).
Смерть Криггуля подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в том же легионе.
Издание пишет, что это второй доброволец из Эстонии, погибший в российско-украинской войне. Так, в марте этого года стало известно о смерти бывшего офицера сил обороны Эстонии Иво Юрака, погибшего от российской артиллерии под Бахмутом Донецкой области. Юрак также воевал в составе Интернационального легиона с осени 2022 года.
- Накануне, 5 сентября, на войне в Украине погиб доброволец из Колумбии, который в рядах ВСУ противостоял российской агрессии с декабря 2022 года.
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