На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ

Об этом пишет газета Postimees.

Отмечается, что эстонец с позывным "Стингер" погиб в ночь на субботу, 30 сентября, возле города Лиман Донецкой области в результате атаки вражеского беспилотника по частному дому, в котором Танель остановился на ночь со своим товарищем по подразделению.

"Взрыв был настолько мощным, что от дома осталась лишь куча обломков", – отмечает издание.

Военный с прошлого года воевал в Украинском международном легионе (известном как Иностранный легион).

Смерть Криггуля подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в том же легионе.

Издание пишет, что это второй доброволец из Эстонии, погибший в российско-украинской войне. Так, в марте этого года стало известно о смерти бывшего офицера сил обороны Эстонии Иво Юрака, погибшего от российской артиллерии под Бахмутом Донецкой области. Юрак также воевал в составе Интернационального легиона с осени 2022 года.