На войне в Украине погиб американский доброволец
Во время войны в Украине погиб 23-летний американский доброволец Скайлер Грегг, воевавший в составе Международного легиона территориальной обороны
Об этом сообщило издание The Daily Beast .
Отмечают, что смерть мужчины подтвердили его отец и командир. Последний отметил, что Скайлер погиб героем и что он был очень смелым человеком с большим сердцем.
Из-за вопроса безопасности командир не сообщил, где именно погиб Грегг. Другой источник, пожелавший остаться анонимным, отмечает, что на северо-востоке Украины в конце октября подразделение Скайлера попало под артиллерийский обстрел. В это время мужчина и погиб.
Международный легион территориальной обороны не дал комментариев относительно Грегга.
К Международному легиону Скайлер Грегг присоединился в апреле 2022 года. В июне он получил ранение под Харьковом. После реабилитации вернулся на фронт.
- 4 ноября сообщили о гибели добровольца из Тайваня.
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