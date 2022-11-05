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На войне в Украине погиб американский доброволец

5 ноября, 2022 суббота
02:47
война с Россией

Во время войны в Украине погиб 23-летний американский доброволец Скайлер Грегг, воевавший в составе Международного легиона территориальной обороны

Об этом сообщило издание The Daily Beast .

Отмечают, что смерть мужчины подтвердили его отец и командир. Последний отметил, что Скайлер погиб героем и что он был очень смелым человеком с большим сердцем.

Из-за вопроса безопасности командир не сообщил, где именно погиб Грегг. Другой источник, пожелавший остаться анонимным, отмечает, что на северо-востоке Украины в конце октября подразделение Скайлера попало под артиллерийский обстрел. В это время мужчина и погиб.

Международный легион территориальной обороны не дал комментариев относительно Грегга.

К Международному легиону Скайлер Грегг присоединился в апреле 2022 года. В июне он получил ранение под Харьковом. После реабилитации вернулся на фронт.

  • 4 ноября сообщили о гибели добровольца из Тайваня.

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