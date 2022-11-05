На войне в Украине погиб американский доброволец

Об этом сообщило издание The Daily Beast .

Отмечают, что смерть мужчины подтвердили его отец и командир. Последний отметил, что Скайлер погиб героем и что он был очень смелым человеком с большим сердцем.

Из-за вопроса безопасности командир не сообщил, где именно погиб Грегг. Другой источник, пожелавший остаться анонимным, отмечает, что на северо-востоке Украины в конце октября подразделение Скайлера попало под артиллерийский обстрел. В это время мужчина и погиб.

Международный легион территориальной обороны не дал комментариев относительно Грегга.

К Международному легиону Скайлер Грегг присоединился в апреле 2022 года. В июне он получил ранение под Харьковом. После реабилитации вернулся на фронт.

4 ноября сообщили о гибели добровольца из Тайваня.