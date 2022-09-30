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На войне в Украине ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ, - офицер ВСУ Штефан

30 сентября, 2022 пятница
12:58
война с Россией

На войне России против Украины ликвидировали старшего лейтенанта российской армии Илью Ермакова

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Старший лейтенант Илья Ермаков успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий в другом направлении", - говорится в сообщении.

  • Ранее, 30 сентября, офицер заявил, что в Украине ликвидировали так называемого командира роты "бригады ЛНР" "Привидение" псевдокапитана Григория Николаева.

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