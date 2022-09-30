Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Старший лейтенант Илья Ермаков успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий в другом направлении", - говорится в сообщении.

Ранее, 30 сентября, офицер заявил, что в Украине ликвидировали так называемого командира роты "бригады ЛНР" "Привидение" псевдокапитана Григория Николаева.