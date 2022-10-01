На войне в Украине ликвидировали майора армии РФ, - офицер ВСУ Штефан

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Майор Скоарца Роман успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.

Ранее офицер сообщал, что на войне в Украине был ликвидирован вагнеровец и сотрудник ФСБ в отставке Илдар Гилемханов.