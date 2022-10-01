На войне в Украине ликвидировали майора армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
Во время войны России против Украины уничтожили майора российской армии Романа Скоарцу
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Майор Скоарца Роман успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.
- Ранее офицер сообщал, что на войне в Украине был ликвидирован вагнеровец и сотрудник ФСБ в отставке Илдар Гилемханов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное