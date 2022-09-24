Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Лейтенант Мясников Алексей успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - написал Штефан. Также он высказался и о смерти Романа Косарева.

24 сентября офицер ВСУ Штефан сообщил, что на войне в Украине ликвидировали лейтенанта российской армии Артема Бондаренко.