На войне с Россией погибли еще четверо иностранных добровольцев
Интернациональный легион обороны, в рядах которого воюют за Украину добровольцы из других стран мира, сообщил о новых погибших
Об этом сообщили в пресс-службе легиона.
"Мы хотим почтить память наших братьев по оружию: Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Берна Бенджамина Клависа и Уилфрида Блэррио. Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность за их служение и величайшую жертву. Это невоспетые герои, которые пришли сюда, чтоб защитить ценности, в которые они верили и противостоять тирании", - говорится в сообщении.
Погибшие добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.
- 28 февраля Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения – "Интернациональный легион"
- По состоянию на 2 марта около 400 шведов вызвались воевать в украинской армии после нападения РФ.
- Первые иностранные бойцы Интернационального легиона территориальной обороны были на позициях в окрестностях Киева 7 марта.
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