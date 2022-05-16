На войне с Россией погиб тесть футболиста сборной Украины
Украинский футболист Иван Петряк заявил, что его тесть Иван Петренко погиб на фронте
Об этом Петряк сообщил в Instagram.
Футболист венгерского клуба "Фехервар" добавил в корреспонденцию несколько фото с тестем.
"Папа Ваня, для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма, как инвалид, которого бросили на ноль, который отдал свою жизнь за своих детей и внуков. Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть это для слабаков, что мы бойцы с рождения и будем бороться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Почивай с миром, родной", - написал Петряк.
48-летний Иван Петренко находился на фронте в районе Авдеевки. 12 мая супруга футболиста Юлия рассказала, что ее отец не выходил на связь с 6 мая.
28-летний Иван Петряк сыграл 5 матчей за сборную Украины.
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