На войне с Россией погиб тесть футболиста сборной Украины

Об этом Петряк сообщил в Instagram.

Футболист венгерского клуба "Фехервар" добавил в корреспонденцию несколько фото с тестем.

"Папа Ваня, для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма, как инвалид, которого бросили на ноль, который отдал свою жизнь за своих детей и внуков. Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть это для слабаков, что мы бойцы с рождения и будем бороться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Почивай с миром, родной", - написал Петряк.

48-летний Иван Петренко находился на фронте в районе Авдеевки. 12 мая супруга футболиста Юлия рассказала, что ее отец не выходил на связь с 6 мая.

28-летний Иван Петряк сыграл 5 матчей за сборную Украины.

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