На войне с Россией погиб командир белорусского добровольческого батальона Павел "Волат"

Об этом батальон Калиновского сообщает в Facebook.

"Сегодня наш батальон понес огромные потери. Во время операции по освобождению украинской деревни от российских оккупантов был смертельно ранен командир роты, воин нашего батальона Павла "Волата". В критическом состоянии его пытались отвезти в больницу, но не удалось. "Волат" был настоящим воином-легендой: он много раз был ранен, но каждый раз Павел обманывал смерть - и каждый раз возвращался в строй", - написали белорусские добровольцы.

Издание "Наша Ніва" отметило, что Павел "Волат" стал уже шестым белорусским добровольцем, погибшим в ходе полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине.

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